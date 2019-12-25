Каршеринг Петербурга пополнился электромобилями нового поколения UMO 5

В Санкт-Петербурге продолжается развитие экологичных видов транспорта. Городской парк каршеринга пополнился электромобилями UMO 5. Теперь пользователи сервиса краткосрочной аренды могут выбирать бесшумный транспорт без вредных выбросов. Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин отметил, что Северную столицу по праву можно назвать российской столицей экологичного транспорта.

Здесь несколько лет последовательно снижают нагрузку на окружающую среду, обновляя парк общественного транспорта. В 2022 году внедрили новую модель транспортного обслуживания, которая предусматривает использование на городских маршрутах более 2800 автобусов на газомоторном топливе. Это позволило значительно сократить выбросы загрязняющих веществ.

Помимо развития каршеринга, в городе продолжается обновление общественного транспорта. В этом месяце на маршруты вышло около 100 новых электробусов производства МАЗ. Власти рассматривают внедрение электромобилей в сервисы с высокой ежедневной нагрузкой как дополнительный шаг к снижению углеродного следа. По оценкам специалистов, автомобильный транспорт формирует около 68 процентов городских выбросов. Поэтому развитие "зеленых" решений в сегментах такси и каршеринга считается одним из приоритетных направлений.

Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик добавил, что поддержка развития экологичного транспорта — приоритет для города. В Петербурге активно развивается сеть электрозаправочных станций: к 2025 году их количество выросло с 357 до 447 единиц, в ближайшие годы планируется существенное расширение сети. Кроме того, действуют меры государственной поддержки, помогающие автовладельцам перейти на транспорт с пониженным уровнем выбросов. Совсем недавно на международном форуме "Экология большого города" презентовали электромобиль UMO 5, и интерес к модели растет.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга