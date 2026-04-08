Аналитики рассказали россиянам о новых схемах фишинга

Специалисты Почты Mail подвели итоги работы систем безопасности за первый квартал 2026 года, рассказав изданию "Вечерний Санкт-Петербург" о ключевых тенденциях в сфере кибербезопасности. Несмотря на общее снижение количества заблокированных вредоносных писем на 5,6% (до 6,7 миллиарда), эксперты отмечают рост сложности и многоэтапности атак, пишет издание "Вечерний Санкт-Петербург".

В первом квартале наблюдались всплески активности мошенников, использующих актуальные инфоповоды. В марте пользователи получали письма с предложением принять подарок или цветы к 8 Марта. Такие сообщения, замаскированные под дружеские поздравления, вели на фишинговые сайты для кражи личных и финансовых данных. Также были популярны письма, имитирующие уведомления от государственных сервисов с угрозами штрафов и сообщений о задолженностях.

По данным аналитиков Почты Mail, помимо сезонных атак, сохраняются и классические темы спама. Лидерами стали:

Фейковые инвестиции (47%).

Гемблинг (казино) (31%).

Фейковые инфопродукты (22%).

Общая доля спама в почтовых ящиках снизилась на 34%, однако умные системы ежедневно блокировали 81,7 миллиона нежелательных писем, что на 3,6% больше, чем год назад.

Эксперты "Лаборатории Касперского" подтверждают тренд на усложнение схем мошенничества. Злоумышленники переходят от массовых рассылок к целевым, многоэтапным атакам с использованием разных каналов связи.

Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского", привел примеры таких кампаний:

Атаки на медицину: в конце 2025 года письма рассылались от имени страховых компаний и больниц.

Промышленный шпионаж: в феврале 2026 года предприятия получали письма о "выявленных нарушениях", содержащие бэкдор

BrockenDoor для кражи данных.

Налоговые схемы: в январе 2026 года была зафиксирована масштабная кампания группировки Silver Fox, рассылавшая более 1600 писем под видом уведомлений от ФНС с использованием новых видов вредоносного ПО.

Оператор "МегаФон" также фиксирует рост активности мошенников по всем каналам. За первый квартал было заблокировано более 107 миллионов мошеннических звонков (рост на 18%) и почти полмиллиарда подозрительных СМС (рост на 15%).

Как отметил директор по предотвращению мошенничества Сергей Хренов, фишинг становится главным каналом заражения смартфонов. В первом квартале 2026 года количество зараженных устройств выросло на 124%. Злоумышленники все чаще используют комбинированные схемы: письмо ведет на поддельный сайт, после чего следует звонок от "специалиста" с предложением установить вредоносное приложение под видом защиты.

Для противодействия таким угрозам защита выстраивается комплексно: на уровне почтового сервиса блокируются фишинговые письма, операторы фильтруют опасный трафик, а антивирусы отслеживают вредоносные приложения.

Фото: Freepik