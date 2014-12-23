В Новосибирской области задержали подозреваемых в мошенничестве при перевозке дорогостоящих автомобилей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, двое злоумышленников при помощи сообщников создали криминальную схему связанную с оказанием услуг по транспортировке автомобилей. Они создали фиктивную организацию и разместили на сайте информацию о предоставлении услуг грузоперевозок. Через этот сервис принимались заявки от клиентов, которые нуждались в перевозке своих транспортных средств.
По пути следования автовоза участники группы останавливали его и разгружали, чтобы распродать автомобили клиентов по заниженным ценам. Полицейские задержали мошенников во время очередной разгрузки машин. Возбуждено уголовное дело.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
