Работник СТО решил покататься на машине клиента в пьяном виде в Приморском районе

В машине произошел пожар.

Ранним утром 14-го декабря на Стародеревенской улице загорелся автомобиль. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился не его владелец, а работник станции техобслуживания, которому "БМВ" сдали на ремонт. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Пожар произошел около 4 часов утра у дома №6. Автомобиль полностью выгорел, но никто не пострадал.

На месте по горячим следам задержали 32-летнего Константина, который находится в состоянии опьянения. Как выяснилось, машину ему отдал на ремонт 24-летний риэлтор, но сотрудник СТО решил прокатиться на авто. Возгорание произошло из-за технической неисправности в моторном отсеке.

Потерпевший оценил стоимость машины в 700 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция по горячим следам задержала двоих петербуржцев, ограбивших приятеля после застолья.

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