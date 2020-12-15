Полиция по горячим следам задержала двоих петербуржцев, ограбивших приятеля после застолья

Третьего соучастника разыскивают.

В прошлую субботу, 12 декабря, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 43-летний житель дома на проспекте Славы. Мужчина, работающий ассистентом оператора, пояснил, что около 17.00 его крупно ограбили трое гостей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Со слов пострадавшего, после совместной алкогольной пирушки его знакомые Артем, Виктор и Родион применили к мужчине физическую силу и отобрали у него ноутбук "Macbook", фотоаппарат "Fujifilm", смартфон "Айфон" и чемодан с дрелью "Makita". Общая сумма ущерба составила свыше 260 тысяч рублей. Уже на следующий день полиция по горячим следам задержала на Новоалександровской улице двоих подозреваемых, им оказались неработающие мужчины 28 и 29 лет.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Младшего из задержанных опросили в качестве свидетеля, второй, по версии полиции, непосредственно избивал пострадавшего и похитил ценные вещи. Украденные гаджеты частично изъяты, полиция ищет третьего участника застолья.

Ранее мы рассказывали, как липовые соцработники украли у пенсионерки 700 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД