Липовые соцработники украли у пенсионерки 700 тысяч рублей

87-летняя петербурженка хватилась денег после ухода незнакомцев.

Вечером в четверг, 10 декабря, в полицию обратилась петербурженка. Женщина пожаловалась на то, что в квартиру к ее тете пришли двое неизвестных и обокрали хозяйку. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, в тот день 87-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившаяся работником соцслужбы. Незнакомка узнавала о наличии в доме старушки денежных средств, и спустя полтора часа в квартиру петербурженки на Алтайской улице постучали двое якобы работников соцслужбы, мужчина и женщина. Неизвестные прошли на кухню под предлогом составления заявление на получение социальных льгот, однако после их ухода пенсионерка обнаружила отсутствие 700 тысяч рублей.

Обоим преступникам на вид около 30 лет, оба славянской внешности и худощавые. Мужчина был в длинной черной куртке и вязаной черной шапке, а женщина в бежевом пальто и шарфе. Аферистов уже разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что рецидивист избил и ограбил слесаря в поселке Понтонный.

Фото: Piter.TV