Рецидивист избил и ограбил слесаря в поселке Понтонный

Злоумышленник отобрал у мужчины смартфон.

Вечером 8 декабря в полицию поступило сообщение из НИИ СМП им. Джанелидзе о госпитализации в больницу 24-летнего слесаря ГУП "ТЭК". Как стало известно Piter.TV, у молодого мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы нижней челюсти и скуловой кости.

Днем позже немного оправившийся слесарь подал заявление в полицию, рассказав, что около пяти вечера во вторник на него напал неизвестный. Инцидент произошел на улице Судостроителей в поселке Понтонный. Разбойник, угрожая ножом, избил мужчину и отобрал у него смартфон стоимостью 10 тысяч рублей. В тот же день в полиции возбудили уголовное дело о разбое и задержали предполагаемого злоумышленника в Металлострое: им оказался 37-летний южанин, ранее судимый за хранение наркотиков.

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Фото: Piter.TV