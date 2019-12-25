Перед судом предстанет петербуржец, проломивший молотком голову собаке

К счастью, животное выжило.

В Петербурге осудят местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, где 9 декабря утвердили обвинительное заключение по делу.

По версии следствия, в минувшем сентябре мужчина был в квартире у своего знакомого в доме 27 по улице Достоевского и беспричинно схватился за молоток при виде собаки. Злоумышленник не менее шести раз ударил инструментом по голове животного и затем, полагая, что собака умерла, завернул ее в одеяло и выбросил в мусорный контейнер.

К счастью, собака осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Волонтеры собрали на лечение животного свыше 300 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрят в мировом суде судебного участка Петербурга.

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Фото: Piter.TV