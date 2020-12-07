Кошка попыталась защитить виновника ДТП, отвлекая полицейского

В машину во время составления протокола пробралась кошка, которая явно соскучилась по ласке.

Правоохранители из Силезского воеводства, Польша, поделились в Facebook забавным видео, где на одного из служащих было совершено милое нападение.

Страж порядка приехал на место ДТП, чтобы составить протокол. Во время этого в машину пробралась кошка, которая явно соскучилась по ласке. Она забралась полицейскому на колени и тем самым не давала сотруднику выполнять свою работу.

В посте уточнили, что у общительной и ласковой кошки не было ошейника, поэтому полицейские просят откликнуться её владельца.

В Петербурге спасли кошку, которая месяц бродила по вентиляционной шахте.

Видео: Facebook / Policja Śląska