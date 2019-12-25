В Петербурге спасли кошку, которая месяц бродила по вентиляционной шахте

В Северной столице волонтеры "Кошкиспаса" спасли кошку, которая месяц пряталась в шахте. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Как оказалось, хвостатая застряла в вентиляционной шахте дома на Свердловской набережной. О том, что животное в беде стало известно ещё 1 ноября. Однако спасти кошку долгое время не представлялось возможным из-за директора здания.
Основная беда в том, что здание – арендуемая территория, и директор ее, если это сказать все-таки цензурно, полный редиска. Он был категорически против того, чтобы кошку искали с крыши и вообще искали, и явно упивался своей властью.
пресс-служба "Кошкиспаса".
В итоге кошка месяц обитала в вентиляционной шахте. Волонтеры трижды пытались спасти усатую. Однако та вышла самостоятельно только тогда, когда её позвала хозяйка.
В "Кошкиспас" призвали петербуржцев следить за своими питомцами.
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Фото:КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум/вк
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