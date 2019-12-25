В четверг в Петербурге ожидается легкий морозец

Температура воздуха составит -1…+1 градус.

В четверг, 3 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать гребень антициклона. Он сохранит в городе облачную с прояснениями погоду. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня в Петербурге будет легкий морозец. Температура воздуха составит -1…+1 градус. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в четверг в Ленобласти ожидаются морозы.

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