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В четверг в Ленобласти ожидаются морозы
Сегодня, 22:49
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smirenny

В четверг в Ленобласти ожидаются морозы

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Ожидается облачная погода с прояснениями.

В четверг, 3 декабря, в Ленинградской области ожидается погода без существенных осадков. 

Температура воздуха ночью опустится до -7, а днем поднимется до нуля, в большинстве районов температура будет держаться на уровне -5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Отмечается, что гололедица ожидается каждый день до 5 декабря. Спасатели просят водителей быть предельно осторожными.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о гололедице в четверг.

Фото: Pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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