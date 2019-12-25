В четверг в Ленобласти ожидаются морозы

В четверг, 3 декабря, в Ленинградской области ожидается погода без существенных осадков.
Температура воздуха ночью опустится до -7, а днем поднимется до нуля, в большинстве районов температура будет держаться на уровне -5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Отмечается, что гололедица ожидается каждый день до 5 декабря. Спасатели просят водителей быть предельно осторожными.
Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о гололедице в четверг.
Фото: Pixabay
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