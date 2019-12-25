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Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг
Сегодня, 15:20
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Alena_Zinovieva

Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг

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Температура воздуха днем составит 0…-2 градуса.

В четверг, 3 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем будет пасмурно, а к вечеру пойдет небольшой снег. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в городе опустится до -2…-4 градусов. Днем столбики термометров покажут 0…-2 градуса. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Колесов сообщил, что всплесков тепла в Петербурге в ближайшее время не будет.

Фото: pixabay.com

Теги: гололедица, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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