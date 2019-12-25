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Всплесков тепла в Петербурге в ближайшее время не приходится ожидать
Сегодня, 14:41
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smirenny

Всплесков тепла в Петербурге в ближайшее время не приходится ожидать

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В январе температура воздуха понизится до -7 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, какая погода будет этой зимой.

Синоптик уточнил, что по прогнозу Гидрометцентра зима будет теплой, аномальные температуры воздуха в -1 – -3 градуса будут в каждом месяце, однако нормы ожидаются отрицательные. В январе температура воздуха понизится до -7 градусов. Учитывая, что сейчас продолжается предзимье, то и понижения температур пока незначительные. Также в городе часто может идти мокрый снег. Днем будет слабый плюс, а ночью – слабый минус. Всплесков тепла не ожидается.

А вот по-настоящему зимняя погода придет в январе-феврале. 

Ранее мы писали, что в среду в Ленобласти пройдет мокрый снег с дождем.

Фото: pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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