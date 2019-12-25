В среду в Ленобласти пройдет мокрый снег с дождем

Температура воздуха днем от -2 до +3 градусов.

В среду, 2 декабря, в Ленобласти ожидается облачная и влажная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем ожидаются прояснения, а также небольшой мокрый снег с дождем в большинстве районов. Ветер с юга в ночи разгонится до 10 м/с, днем ослабнет до 8 м/с, атмосферное давление будет слабо повышаться. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов, днем станет немного теплее, и разброс температуры по районам составит от -2 до +3 градусов. На дорогах местами гололедица.

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