В Якутии состоялась церемония, дающая старт зажжению новогодних елок по стране.

В России зажгли первую новогоднюю елку. Об этом рассказали представители пресс-службы администрации Якутии. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии".

Миссия по зажжению первой новогодней ели традиционно возлагается на Деда Мороза, который приезжает в регион из Великого Устюга. Ему помогает местный повелитель зимы Чысхаан с Полюса Холода. В 2020 году торжественная церемония состоялась онлайн из-за пандемии. Чысхаан прибыл в Якутию со священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе. Он передал главе региона Айсену Николаеву символ холода, магический кристалл, осколок рога Быка Зимы.

В первый день декабря зажглись огни главной республиканской ёлки. Ёлка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК "Саха" пресс-служба администрации Якутии

Напомним, что массовые мероприятия на площади Ленина вокруг елки в Якутии отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В Якутии девятиклассница, родившая ребенка, была исключена из школы.

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