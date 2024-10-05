Юра Борисов не выиграл премию BAFTA за фильм "Анора"

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин.

Российский актер Юра Борисов уступил в номинации "Лучший актер второго плана" премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония прошла 16 февраля в Лондоне.

Награду забрал Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль". Актера не было на церемонии, поэтому приз на его получил режиссер картины Джесси Айзенберг. Также на награду боролись Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный"), Гай Пирс ("Бруталист"), Кларенс Маклин ("Синг-Синг") и Джереми Стронг ("Ученик: Восхождение Трампа").

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Видео: YouTube / BAFTA