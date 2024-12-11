Компания хочет сконцентрироваться на коммерческих результатах.

Компания Disney собирается пересмотреть свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на письмо руководства компании своим сотрудникам.

В опубликованном тексте отмечается, что DIsney хочет сконцентрироваться на коммерческих результатах. Этот фактор заменит с начала финансового года фактор разнообразия, который влиял на вознаграждение руководителей. Кроме того, будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами. В Axios отметили, что многие компании уже отказались от программы по разнообразию с целью приспособиться к ожиданиям от второго президентского срока Дональда Трампа.

Ранее мы сообщили, что вышел трейлер фильма "Друг" с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем.

Фото: pxhere.com