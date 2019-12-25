Кустурица подтвердил участие Юры Борисова в съемках "Как я не снял "Преступление и наказание"

Сербский режиссер пригласил российского актеа на роль себя.

Российский актер и номинант на американскую кинопремию "Оскар" за лучшую роль второго плана Юра Борисов примет участие в съемках автобиографического фильма сербского режиссера Эмира Кустурицы. Известно, что проект получил название "Как я не снял "Преступление и наказание". наш соотечественник исполнит роль самого Кустурицы.

Да, мы с ним уже договорились. Он сыграет меня. Да, фильм будет называться "Как я не снял "Преступление и наказание". Эмир Кустурица в беседе с ТАСС

О планах создать фильм "Как я не снял "Преступление и наказание" Эмир Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции, организованной в Москве. Мероприятие было посвящено "Неделе сербских фильмов". Тогда сербский деятель культуры рассказал СМИ что хотел бы снять картину по роману известного писателя Федора Достоевского, но не сделал этого, так как не понимал, как можно перенести на сербский не только язык оригинала, но и мышление автора и добавить их в современность. Режисер упоминал, что в качестве альтернативы названию ленты рассматривает "Мой дорогой Федор".

Юра Борисов не выиграл премию BAFTA за фильм "Анора".

Фото: YouTube / FRESH Trailers