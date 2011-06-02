Из Сочи в Петербург задержали 4 рейса из-за введения плана "Ковер"

Речь идет о рейсах следующих авиакомпаний: "Россия" (рейс FV-6566), "Аэрофлот" (SU-2835), "Смартавиа" (5N-548) и "Уральские авиалинии" (U6-548).

В понедельник, 6 октября, на сайте сочинского аэропорта появилась информация о задержании четырех рейсов в направлении Петербурга вследствие активации особого плана "Ковер".

Речь идет о рейсах следующих авиакомпаний: "Россия" (рейс FV-6566), "Аэрофлот" (SU-2835), "Смартавиа" (5N-548) и "Уральские авиалинии" (U6-548). Первый отправляющийся в 2:40 рейс был перенесен на 11:40 утра. Задержка остальных самолетов варьируется от 30 минут до трех часов.

Напомним, что ночью территории Сочи и Туапсе были атакованы беспилотниками, 62 из которых уничтожены над водами Черного моря.

Ранее мы сообщили о том, что сбитые над Ленобластью украинские дроны могли быть запущены с территории Прибалтики.

