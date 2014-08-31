Сбитые над Ленобластью украинские дроны могли быть запущены с территории Прибалтики

Член Российской инженерной академии Максим Кондратьев назвал три возможных маршрута атаки беспилотников в Киришском районе.

Беспилотники ВСУ, сбитые силами ПВО в ночь на 4 октября над Киришами в Ленинградской области, могли быть запущены с территории Прибалтики. Об этом заявил член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью "Аргументам и фактам".

Первый вариант — они стартовали с территории Украины и пролетели над территорией РФ. Второй — могли пролететь над прибалтийскими странами. Третий — запуск с территории России, например из фуры. Максим Кондратьев, член-корреспондент Российской инженерной академии

Кондратьев отметил, что прибалтийский маршрут мог бы позволить странам НАТО в случае перехвата дронов обвинить Россию в нарушении их воздушного пространства. Напомним, в ночь на 4 октября силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал о семи сбитых БПЛА в районе Киришского нефтеперерабатывающего завода.

