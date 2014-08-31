  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сбитые над Ленобластью украинские дроны могли быть запущены с территории Прибалтики
Сегодня, 14:49
93
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Сбитые над Ленобластью украинские дроны могли быть запущены с территории Прибалтики

0 0

Член Российской инженерной академии Максим Кондратьев назвал три возможных маршрута атаки беспилотников в Киришском районе.

Беспилотники ВСУ, сбитые силами ПВО в ночь на 4 октября над Киришами в Ленинградской области, могли быть запущены с территории Прибалтики. Об этом заявил член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью "Аргументам и фактам".

Первый вариант — они стартовали с территории Украины и пролетели над территорией РФ. Второй — могли пролететь над прибалтийскими странами. Третий — запуск с территории России, например из фуры.

Максим Кондратьев, член-корреспондент Российской инженерной академии

Кондратьев отметил, что прибалтийский маршрут мог бы позволить странам НАТО в случае перехвата дронов обвинить Россию в нарушении их воздушного пространства. Напомним, в ночь на 4 октября силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью. Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал о семи сбитых БПЛА в районе Киришского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Германии испугались замысла Европы против России по БПЛА.

Фото: Piter.TV

Теги: атака бпла, пво, прибалтика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии