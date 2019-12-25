Лукашенко наградил Беглова орденом Почёта за сотрудничество с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденом Почёта. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба белорусского главы государства.
Награду руководителю Северной столицы присудили за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических и культурных связей, а также укрепление международного сотрудничества между Россией и Белоруссией.
Ранее мы сообщали, что японские власти ввели санкции против 33 российских компаний.
Фото: Telegram / Пул первого
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