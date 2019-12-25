Петербургские гребцы завоевали 11 медалей и выиграли командный зачет Спартакиады народов России

Также сборная города доминировала в дисциплинах четверок.

Сборная Петербурга заняла первое место в общекомандном зачете на Спартакиаде народов России по академической гребле. Об этом сообщает городской Комитет по физической культуре и спорту. Петербургские спортсмены принесли в копилку региона 11 наград: пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые.

Золотые медали высшей пробы в личных заездах петербуржцы взяли в следующих классах лодок:

Двойка без рулевого (женщины): Елена Лушина и Екатерина Гусева;

Двойка парная (мужчины): Никита Кудряшов и Антон Васин;

Двойка парная (женщины): Алеся Мурзич и Вероника Шляпцева.

Также сборная города доминировала в дисциплинах четверок. Чемпионами в мужской четверке парной стали Никита Грибановский, Никита Кудряшов, Петр Бедняков и Антон Васин. В женской четверке парной золото завоевали Таисия Акулова, Анастасия Буровцева, Алеся Мурзич и Вероника Шляпцева. Основу победившей команды составили воспитанники ведущих спортивных школ Северной столицы: СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю. С. Тюкалова", СШОР "Знамя", петербургского "Училища олимпийского резерва №1" и СШОР имени В. Коренькова Курортного района.

Ранее мы сообщили о том, что спортшкола "Локомотив" стала победителем Кубка Петербурга по женскому мини-футболу.

Фото: Magnific