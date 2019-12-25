Спортшкола "Локомотив" стала победителем Кубка Петербурга по женскому мини-футболу

В решающем матче подопечные тренера Мераби Челебадзе со счетом 4:1 разгромили команду "Феникс".

На стадионе "Нова Арена" завершился Кубок Петербурга по мини-футболу среди женских команд в формате 7х7. Как сообщили в пресс-службе Федерации футбола Санкт-Петербурга, главный трофей турнира завоевала спортивная школа "Локомотив".

В решающем матче подопечные тренера Мераби Челебадзе со счетом 4:1 разгромили команду "Феникс". Третье место и бронзовые медали достались сборной Университета имени Герцена.

Индивидуальные награды также распределились в пользу победительниц:

Лучший вратарь – Ксения Кашутина ("Локомотив");

Лучший футболист – Дарья Каулина ("Локомотив");

Лучший тренер – Мераби Челебадзе ("Локомотив").

Статус лучших бомбардиров разделили Варвара Бычкова из команды-победительницы и Виктория Обухова из "Феникса", на счету которых оказалось по два забитых гола.

Ранее мы сообщили о том, что дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы.

Фото: Pxhere