Дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы

В спорткомитете поздравили спортсменку с наградой.

На проходящем в эти дни в Черногории первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года петербурженка Софья Захарова заняла третье место. Информацию о медали подтвердил городской Комитет по физической культуре и спорту.

Подготовкой спортсменки занимаются наставники Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева.

В спорткомитете поздравили дзюдоистку с наградой.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские гребцы-юниоры завоевали семь медалей и выиграли командный зачет на первенстве России по академической гребле.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга