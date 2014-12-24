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Дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы
Сегодня, 8:39
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Дзюдоистка из Петербурга взяла бронзу на первенстве Европы

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В спорткомитете поздравили спортсменку с наградой.

На проходящем в эти дни в Черногории первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года петербурженка Софья Захарова заняла третье место. Информацию о медали подтвердил городской Комитет по физической культуре и спорту. 

Подготовкой спортсменки занимаются наставники Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева. 

В спорткомитете поздравили дзюдоистку с наградой.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские гребцы-юниоры завоевали семь медалей и выиграли командный зачет на первенстве России по академической гребле.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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