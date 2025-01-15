Петербургские гребцы-юниоры завоевали семь медалей и выиграли командный зачет на первенстве России по академической гребле

За время соревнований петербуржцы принесли в копилку сборной четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Сборная Петербурга заняла первое место в командном зачёте первенства России по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет. Об этом сообщает Комитет по физической культуре и спорту города.

За время соревнований петербуржцы принесли в копилку сборной четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионами страны в двойках без рулевого стали Ярослав Гнатюк и Максим Курдюмов, а также Константин Александрити и Егор Пидподмога в двойке парной.

Еще два золота спортсмены взяли в четверках с рулевым:

Среди юношей победу одержали Арсений Кудряшов, Николай Дементьев, Артём Плиско и Андрей Тихомиров (рулевая — Ульяна Плиско). В женской четверке первенство завоевали Александра Закладная, Злата Митьковец, Анфиса Целенко и Маргарита Соколова (рулевая – Елизавета Дубровина).

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Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга