Фигурист Петр Гуменник поступил в магистратуру

Спортсмен зачислен на программу "Системное прикладное программное обеспечение".

Чемпион России по фигурному катанию 2026 года Пётр Гуменник стал студентом магистратуры. Спортсмен зачислен на программу "Системное прикладное программное обеспечение".

Как рассказал фигурист своему официальному фан-клубу, конкурс на выбранную специальность оказался очень высоким. Гуменник написал вступительное испытание на максимальные 100 баллов, однако даже такой результат не гарантировал ему место.

Помимо титула чемпиона страны, в активе Гуменника серебро и бронза национального первенства, три победы в финале Гран-при России и бронзовая медаль этапа Гран-при Rostelecom Cup. Второе межсезонье подряд он продолжает тренироваться под руководством Рафаэля Арутюняна в США.

Петербург вошел в топ регионов по числу зачисленных на бюджет в вузы.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга