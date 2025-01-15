Фигурист Петр Гуменник поступил в магистратуру

Чемпион России по фигурному катанию 2026 года Пётр Гуменник стал студентом магистратуры. Спортсмен зачислен на программу "Системное прикладное программное обеспечение".
Как рассказал фигурист своему официальному фан-клубу, конкурс на выбранную специальность оказался очень высоким. Гуменник написал вступительное испытание на максимальные 100 баллов, однако даже такой результат не гарантировал ему место.
Помимо титула чемпиона страны, в активе Гуменника серебро и бронза национального первенства, три победы в финале Гран-при России и бронзовая медаль этапа Гран-при Rostelecom Cup. Второе межсезонье подряд он продолжает тренироваться под руководством Рафаэля Арутюняна в США.
Петербург вошел в топ регионов по числу зачисленных на бюджет в вузы.
Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга
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