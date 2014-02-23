Петербург вошел в топ регионов по числу зачисленных на бюджет в вузы

Всего для приема в российские университеты в 2026 году выделено свыше 620 тысяч бюджетных мест.

Министерство науки и высшего образования РФ подвело предварительные итоги приемной кампании. По количеству абитуриентов, поступивших на бесплатное обучение, лидируют столичные агломерации и Республика Татарстан.

Согласно данным ведомства, наибольшее число первокурсников было зачислено в следующих регионах:

Москва – более 67,8 тысячи человек;

Петербург – 35,7 тысячи человек;

Татарстан – 17 тысяч человек.

В первую десятку лидеров также вошли Свердловская область (14,4 тыс.), Ростовская область (13 тыс.), Новосибирская область (11,7 тыс.), Башкортостан (11,4 тыс.), Воронежская область (9,8 тыс.), Нижегородская область (9,7 тыс.) и Самарская область (9,4 тыс.).

Всего для приема в российские университеты в 2026 году выделено свыше 620 тысяч бюджетных мест. В Минобрнауки отмечают, что более половины выпускников 11-х классов смогут получить высшее образование за счет государства. При этом стобалльники и победители олимпиад все чаще выбирают не только столичные вузы, но и ведущие региональные учебные заведения, такие как Уральский федеральный университет или Университет Иннополис.

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Фото: Piter.TV