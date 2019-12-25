Россиянка взыскала с МВД за ошибку в загранпаспорте почти 300 тыс. рублей

Женщина попала за решетку из-за ошибки в документе.

Приморский краевой суд обязал МВД выплатить женщине почти 300 тысяч рублей. Ведомство пыталось снизить сумму, но апелляционная инстанция оставила решение без изменений, сообщила пресс-служба суда.

Всё началось с того, что женщине выдали паспорт с технической ошибки в машиночитаемой строке паспорта. Это выяснилось, когда россиянка проходила границу. В итоге, документ аннулировали, а саму женщина оказалась в камере временного содержания. Её несовершеннолетнего сына за отдельную плату отправили в отель.

Туристка из России целый день пыталась решить проблему, обращаясь в российское посольство в Таиланде, в миграционный отдел и турфирму, чтобы обезопасить ребёнка. Женщина смогла вернуться домой с сыном за свой счёт.

МВД пыталось оспорить решение в части компенсации морального вреда, утверждая, что ошибка была неумышленной, а новый паспорт уже изготовили и возместили все расходы.

Однако суд зафиксировал взыскание с Российской Федерации в лице МВД убытков на 234,5 тыс. рублей, компенсации морального вреда в 50 тыс. и судебных расходов почти на 14 тыс. Общая сумма выплат составила 298 471 рубль 86 копеек.

Ранее россиянам напомнили о сроках замены паспорта после 20 и 45 лет.

Фото: Piter.tv