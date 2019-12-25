Из леса под Тосно эвакуировали сломавшего ногу мужчину

Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

В Тосненском районе спасатели эвакуировали получившего травму мужчину. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

На пульт оперативного дежурного 16 сентября поступила информация о том, что в лесном массиве около деревни Пустынка местный житель сломал ногу и его необходимо эвакуировать. На помощь выезжала смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Пострадавшего оперативно нашли. Затем он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу Приозерского района Ленобласти разыскали пропавшего мужчину. Он заблудился между поселками Месуринское и Борисово сегодня ночью.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти