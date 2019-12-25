  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из леса под Тосно эвакуировали сломавшего ногу мужчину
Сегодня, 15:48
190
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из леса под Тосно эвакуировали сломавшего ногу мужчину

0 0

Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

В Тосненском районе спасатели эвакуировали получившего травму мужчину. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

На пульт оперативного дежурного 16 сентября поступила информация о том, что в лесном массиве около деревни Пустынка местный житель сломал ногу и его необходимо эвакуировать. На помощь выезжала смена поисково-спасательного отряда Тосно. 

Пострадавшего оперативно нашли. Затем он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу Приозерского района Ленобласти разыскали пропавшего мужчину. Он заблудился между поселками Месуринское и Борисово сегодня ночью. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии