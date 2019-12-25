Из леса под Тосно эвакуировали сломавшего ногу мужчину

В Тосненском районе спасатели эвакуировали получившего травму мужчину. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
На пульт оперативного дежурного 16 сентября поступила информация о том, что в лесном массиве около деревни Пустынка местный житель сломал ногу и его необходимо эвакуировать. На помощь выезжала смена поисково-спасательного отряда Тосно.
Пострадавшего оперативно нашли. Затем он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
Ранее мы рассказывали о том, что в лесу Приозерского района Ленобласти разыскали пропавшего мужчину. Он заблудился между поселками Месуринское и Борисово сегодня ночью.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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