Дожди с прояснениями и дневное тепло до +18 градусов ожидаются в Ленобласти в четверг

Ветер будет дуть в южном и юго-западном направлениях.

В четверг, 17 сентября, Ленинградская область окажется под влиянием облачной погоды с прояснениями. Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ночью в большинстве районов ожидаются дожди (местами небольшие), а днем они перейдут в кратковременные.

Ветер будет дуть в южном и юго-западном направлениях. Ночью его скорость составит 5–10 м/с, однако днем порывы усилятся до 7–12 м/с. Температурный фон останется комфортным для середины сентября. В ночные часы воздух остынет до +10…+15 градусов, хотя на востоке региона местами столбики термометров могут опуститься до +7. Днем температура поднимется до +13…+18.

Атмосферный фон будет нестабильным: ночью давление продолжит понижаться, а в дневное время начнет слабо расти.

Ранее мы сообщили о том, что в среду Петербург накроют плотные облака, но воздух продолжит прогреваться.

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