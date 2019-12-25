В среду Петербург накроют плотные облака, но воздух продолжит прогреваться

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.

Сегодня погоду в Северной столице будет определять фронтальная часть нового североатлантического циклона. Смещаясь центром к западному побережью Скандинавии, он принесет на берега Невы массивную пелену облаков и порции относительно теплого воздуха, при этом существенных осадков не ожидается. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов, а по Ленинградской области – от +16 до +21 градуса.

Ветер сохранит южное направление со скоростью 4–9 м/с. Атмосферный фон начнет снижаться, сигнализируя о грядущих погодных переменах: давление упадет до 755 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV