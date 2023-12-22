Образование весило 2 килограмма 113 граммов, ребёнок – 2 килограмма 300 граммов.

Врачи Педиатрического университета удалили гигантскую опухоль новорожденной девочке. Образование весило 2 килограмма 113 граммов, ребёнок – 2 килограмма 300 граммов, сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Патологию у плода выявили в ходе планового УЗИ. Будущая мама наблюдалась в клинике Педиатрического университета, роды прошли в Перинатальном центре вуза. В первые сутки жизни маленькую пациентку прооперировали: неонатальные хирурги удалили эмбриональную опухоль, возникшую на этапе внутриутробного развития.

Подобные операции всегда объемные и сложные. Мы видим часть тератомы, которая находится снаружи, но такое образование ещё и прорастает в малый таз, в брюшную полость. Опухоль снабжают крупные сосуды, и при любой незначительной их травматизации возникает выраженное кровотечение. Роман Ти, детский хирург

Врачи смогли полностью удалить гигантскую опухоль. Сейчас пациентка находится в отделении реанимации новорожденных, её состояние стабильно, девочка дышит самостоятельно. Медики ждут результатов гистологического исследования, которое поможет уточнить природу образования. Известно, что до 90% тератом крестцово-копчиковой области у новорожденных – доброкачественные.

Недавно врачи СПбГПМУ выполнили внутриутробную операцию, чтобы сохранить функцию почек ещё не родившемуся ребёнку.

Фото: СПбГПМУ