За два дня городская станция переливания собрала более 50 литров крови

Заготовленные запасы крови будут переданы в медицинские учреждения.

В Красногвардейском районе Петербурга состоялась донорская акция, собравшая 154 участника. Городская станция переливания крови приняла 56 литров драгоценного ресурса.

Инициатором мероприятия выступила компания по производству суши, организовав мобильный пункт сбора крови на проспекте Энергетиков, 10. Заготовленные запасы крови будут переданы в медицинские учреждения, помогая спасти жизнь многим людям.

Следующая подобная акция пройдет 16 декабря в библиотеке "Ржевская" в рамках проекта "Культурное донорство". Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что больницам Ленобласти передали 16 служебных квартир для врачей за полгода.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)