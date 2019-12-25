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Больницам Ленобласти передали 16 служебных квартир для врачей за полгода
Сегодня, 10:10
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Больницам Ленобласти передали 16 служебных квартир для врачей за полгода

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Наиболее значительно увеличили количество жилых помещений для медицинского персонала больницы в Выборге, Всеволожске, Гатчине и Приозерске.

Больницы Ленинградской области за прошедшие шесть месяцев пополнили свой жилой фонд на 16 квартир, которые теперь предоставляются врачам в качестве служебного жилья. Это делается для создания благоприятных условий для специалистов, приезжающих работать в регион. Информация была предоставлена пресс-службой областного правительства.

Наиболее значительно увеличили количество жилых помещений для медицинского персонала больницы в Выборге, Всеволожске, Гатчине и Приозерске.

Забота о комфорте медработников находится в ведении Комитета по здравоохранению и управления государственного имущества Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что передача и инвентаризация укрытий завершится в Ленобласти до 1 декабря.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: врачи, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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