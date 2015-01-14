Передача и инвентаризация укрытий завершится в Ленобласти до 1 декабря

К 10 декабря на официальных интернет-ресурсах разместят сведения о местонахождении безопасных зон в населённых пунктах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл совещание, посвящённое ходу инвентаризации и передаче убежищ на баланс муниципалитетов. По результатам встречи он озвучил несколько важных поручений. Эту информацию глава региона опубликовал в своём Telegram-канале в среду, 20 ноября.

Процесс передачи и инвентаризации укрытий, предназначенных для использования в чрезвычайных ситуациях, должен быть завершен до 1 декабря. К 10 декабря на официальных интернет-ресурсах разместят сведения о местонахождении безопасных зон в населённых пунктах.

Кроме того, до конца текущего года жилые районы оборудуют навигационными указателями, ведущими к местам размещения укрытий. Также к 1 апреля следующего года запланировано создание программы, направленной на приведение переданных укрытий в соответствие с установленными нормами. Для районов, нуждающихся в финансовой помощи, предусмотрено увеличение доли софинансирования по данной программе.Начало формы

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Фото: Telegram / Александр Дрозденко