Ленобласть передала военным 12 автомобилей УАЗ повышенной проходимости

Средства на покупку транспорта (27 миллионов рублей ) выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил военным 12 автомобилей УАЗ повышенной проходимости с силовыми бамперами, багажниками на крыше, лебедками и грязевыми шинами. Об этом рассказали в региональной администрации.

Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно. Александр Дрозденко

Средства на покупку транспорта (27 миллионов рублей ) выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

Фото и видео: правительство Ленобласти