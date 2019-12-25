В России упали продажи автомобилей УАЗ

В сентябре объем реализации новых автомобилей бренда сократился на 47%.

В России упали продажи автомобилей Ульяновского автомобильного завода (УАЗ). Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что по итогам сентября 2025 года объем реализации новых автомобилей бренда сократился на 47% в годовом выражении. Всего было продано до 1,4 тыс. новых машин УАЗ. Отмечается, что сентябрьский показатель также стал чуть ниже августовского.

Также в "Автостате" добавили, что лидером продаж по итогам сентября стала линейка коммерческих машин СГР. По итогам девяти месяцев 2025 года продажи УАЗ упали на 37%.

Фото: Piter.tv