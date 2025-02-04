Генсек ШОС заявил, что члены организации расширяют использование нацвалют

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев заявил, что члены организации расширяют использование нацвалют. Об этом он рассказал на церемонии открытия 6-й Китайской международной выставки потребительских товаров на Хайнане.

По словам Ермекбаева, в организации активно продвигается кооперация в востребованных сферах. К таковым он отнес электронную коммерцию. Также генсек ШОС отметил расширение доли национальных валют во взаиморасчетах.

Ермекбаев обратил внимание на экономические перспективы, связанные с полноценным запуском на Хайнане режима порта свободной торговли в декабре 2025 года. Он подчеркнул, что упрощение административных процедур открывают для стран объединения "дополнительные возможности для расширения международной рыночной кооперации.

Также генсек ШОС напомнил, что на сегодняшний день организация объединяет 27 стран. В их число входят государства-члены, наблюдатели и партнеры по диалогу.

Фото: pxhere.com