Песков: принуждение стран к использованию доллара усилит переход на нацвалюты

Он также заявил, что доллар теряет привлекательность как резервная валюта.

Принуждение стран к использованию доллара усилит переход на национальные валюты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести для стран-членов БРИКС стопроцентные пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной валюты. Песков отметил, что такие заявления только усиливают тенденции по переходу на нацвалюты. По его словам, речь идет не только странах БРИКС. Также пресс-секретарь президента заявил, что доллар теряет привлекательность для стран как резервная валюта.

Ранее Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.

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