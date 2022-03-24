Песков: Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии

В Кремле прокомментировали новые акции протеста в Грузии.

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новые акции протеста в Грузии, которые начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о членстве страны в ЕС до 2028 года. Песков отметил, что это является внутренним делом страны, а Москва не собирается вмешиваться в эти процессы.

Ранее Песков заявил, что слова Меркель о том, что Путин пугал ее собакой, вызывают недоумение.

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