Песков: слова Меркель о том, что Путин пугал ее собакой, вызывают недоумение

В Кремле прокомментировали заявление в одной из глав мемуаров экс-канцлера ФРГ.

Cлова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пугал ее собакой, вызывают недоумение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

В Кремле прокомментировали заявление в одной из глав мемуаров Меркель, в которой та утверждает, Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Песков отметил, что в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками.

Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что в Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН