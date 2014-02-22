Песков: слова Меркель о том, что Путин пугал ее собакой, вызывают недоумение

Cлова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пугал ее собакой, вызывают недоумение. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
В Кремле прокомментировали заявление в одной из глав мемуаров Меркель, в которой та утверждает, Путин якобы специально "пугал" ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Песков отметил, что в Европе люди совершенно свободно ездят в общественном транспорте с собаками.
Честно говоря, вызывают вопросы вот эти ее утверждения, что, дескать, это была такая непонятная демонстрация силы.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что в Кремле прокомментировали ситуацию в Алеппо.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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