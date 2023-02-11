Председатель ГКНБ Киргизии отчитал китайского бизнесмена за русский язык

Председатель Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русский язык. Об этом сообщил местный портал NewTimes.kz.
Ташиев провел совещание с дорожными строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль. Обращаясь к представителю китайской компании China Road, председатель ГКНБ уточнил, на каком языке с ним следует общаться. Бизнесмен ответил, что знает только русский язык. Ташиев спросил, почему тот не выучил киргизский язык.
China Road уже сколько работает в Киргизии – 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!
Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ Кирзигии
