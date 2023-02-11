  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:13
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Председатель ГКНБ Киргизии отчитал китайского бизнесмена за русский язык

0 0

Он провел совещание с дорожными строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль.

Председатель Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев отчитал китайского бизнесмена за русский язык. Об этом сообщил местный портал NewTimes.kz.

Ташиев провел совещание с дорожными строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль. Обращаясь к представителю китайской компании China Road, председатель ГКНБ уточнил, на каком языке с ним следует общаться. Бизнесмен ответил, что знает только русский язык. Ташиев спросил, почему тот не выучил киргизский язык.

China Road уже сколько работает в Киргизии – 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!

Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ Кирзигии

Ранее мы сообщали, что в Киргизии временно запретили вывозить нефть и нефтепродукты.

Видео: Telegram / NewTimes.kz - Новости Казахстана

Теги: бизнесмен, камчыбек ташиев, киргизия, китай, русский язык
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии