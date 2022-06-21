Сроки введенных ограничений не указываются.

В Киргизии временно запретили вывозить нефть и нефтепродукты за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Запрет был подписан председателем кабмина Киргизии 7 октября. Он распространяется на вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом нефти и нефтепродуктов. Запрет не распространяется на вывоз мазута и печного топлива, производимых нефтеперерабатывающими заводами Киргизии. Сроки введенных ограничений не указываются.

Отмечается, что власти республики провели совещание по вопросам обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны. Особое внимание уделили предотвращению дефицита на внутреннем рынке. Глава правительства Киргизии дал ряд поручений по усилению контроля за формированием цен на ГСМ и созданию достаточных резервов.

Ранее G7 заявила о готовности усилить давление на закупающие российскую нефть страны.

Фото: pxhere.com