G7 заявила о готовности усилить давление на закупающие российскую нефть страны

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность усиления давления на тех геополитических игроков, которые наращивают закупки российской нефти и помогают Москве обходить западное санкционное давление. Соответствующее заявление сделали министры финансов в рамках неформального клуба семи экономически развитых государств.
Мы всерьез рассматриваем возможность введения торговых мер и других ограничений в отношении государств и компаний, оказывающих содействие <...> России, в том числе в отношении переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
официальный документ
В "Группе семи" указали общественности на готовность коллективного Брюсселя, Оттавы, Токио, Вашингтона принять меры для того, чтобы значительно сократить сохраняющиеся объемы российского импорта. В том числе речь идет об энергетических носителях. Участники G7 надеются на полный отказ от такой статьи расходов. Страны G7 сошлись во мнении о необходимости принятия торговых мер, нацеленных на сокращение российских доходов. Эти решения касаются запретов, связанных с импортом и экспортом продукции. В перечень попали углеводороды.
Напомним, что во встрече приняли участие главы профильных ведомств из национальных правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.
Фото: pxhere.com
