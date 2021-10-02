G7 заявила о готовности усилить давление на закупающие российскую нефть страны

Министры финансов дали обещание G7 пообещала усилить антироссийские санкции против энергетики, финансового сектора, оборонно-промышленной базы, особых экономических зонах, а также лиц и структур, извлекающих и способствующих выгоде из этой деятельности.

Страны "Большой семерки" (G7) рассматривают возможность усиления давления на тех геополитических игроков, которые наращивают закупки российской нефти и помогают Москве обходить западное санкционное давление. Соответствующее заявление сделали министры финансов в рамках неформального клуба семи экономически развитых государств.

Мы всерьез рассматриваем возможность введения торговых мер и других ограничений в отношении государств и компаний, оказывающих содействие <...> России, в том числе в отношении переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. официальный документ

В "Группе семи" указали общественности на готовность коллективного Брюсселя, Оттавы, Токио, Вашингтона принять меры для того, чтобы значительно сократить сохраняющиеся объемы российского импорта. В том числе речь идет об энергетических носителях. Участники G7 надеются на полный отказ от такой статьи расходов. Страны G7 сошлись во мнении о необходимости принятия торговых мер, нацеленных на сокращение российских доходов. Эти решения касаются запретов, связанных с импортом и экспортом продукции. В перечень попали углеводороды.

Напомним, что во встрече приняли участие главы профильных ведомств из национальных правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Фото: pxhere.com