Европейские лидеры будут обсуждать вопрос на саммите в Копенгагене.

Страны Европейского союза планируют в конце октября текущего года принять решение по замороженным российским активам. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из регионального издания Politico. Авторы публикации уведомили аудиторию о том, что первое обсуждение вопроса состоится на саммите политических лидеров ЕС в Копенгагене. В СМИ уточнили, что региональное сообщество до сих пор "с трудом выходит на лидирующие позиции", а возможности Евросоюза по запретам российской деятельности кажутся ограниченными. Аналитик из Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан на территории России нежелательной организацией) Макс Бергман полагает, что государства-члены ЕС в реальности не заинтересованы в конфронтации с Кремлем, а санкции уже исчерпали себя. Таким образом у Европы не осталось "очевидных серебряных пуль" для того, чтобы повлиять на ситуацию с Россией.

Цель - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне. неназванный дипломат из ЕС в комментарии иностранному СМИ

Владимир Путин ранее сообщил общественности о том, что в общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства коллективным Западом замороженных российских резервов. Официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу этих активов в европейском регионе. Власти страны намерены организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.

Фото: pxhere.com