Глава МИД Бельгии высказался о конфискации российских активов

Максим Прево призвал Евросоюз взять риски на себя.

Брюссель в настоящее время не рассматривает идею конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление со стороны Европейского союза. Соответствующее заявление иностранным журналистам из издания Financial Times. сделал бельгийский министр из внешнеполитического ведомства Максим Прево. Дипломат указал, что местные власти считают конфискацию или изменение подхода к обращению с активами без изменений в правовой базе как чрезвычайно рискованный шаг.

Для нас конфискация - это не вариант... мы понимаем, почему давление на нас растет каждый день. Бельгия заявила о готовности к более рискованным способам максимизации прибыли от российских активов стоимостью 190 миллиардов евро, замороженных на ее территории, для помощи Украине, при условии, что ЕС разделит правовые риски. Максим Прево, глава МИД Бельгии

Эксперт добавил, что такая ситуация вызовет опасения среди других стран мира, которые имеют суверенные финансовые и имущественные активы в Европе, что в будущем по политическим причинам региональное сообщество может конфисковать и их. Однако Бельгия может использовать российские замороженные активы при условии, что ЕС разделит юридические риски.

