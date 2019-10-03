  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Минобороны Бельгии рассказали о сроках поставки Украине истребителей F-16
Сегодня, 12:24
42
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Минобороны Бельгии рассказали о сроках поставки Украине истребителей F-16

0 0

Тео Франкен сообщил о планах по поддержке ВСУ.

 Бельгия поставит Вооруженным силам Украины собственные истребители F-16 американского производства как можно быстрее. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне страны Тео Франкен. Иностранный чиновник выступил перед журналистами по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны, организованную в Копенгагене. Ранее российское посольство в Брюсселе от 27 августа сообщало, что заявления внешнеполитической службы Бельгии о предстоящей поставке для киевского режима боевых самолетов западного образца и поддержке в вопросе вступления в НАТО окончательно загоняют в тупик двусторонние отношения с Кремлем.

Истребители F-16 будут доставлены как можно скорее.

Тео Франкен, глава МИД Бельгии

Напомним, что в октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал говорил о том, что Бельгия изучит возможность передачи ВСУ от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году. Далее европейская страна поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16 , первые из которых должны были поступить стране до конца 2024 года.

Бельгия направит в Литву около 200 военнослужащих.

Фото: European Commission

Теги: f-16, бельгия, военная помощь, всу, минобороны, тео франкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии