В Новый год в Петербурге ожидается снежная и морозная погода
Сегодня, 11:59
50
Предстоящие три дня столбики термометров покажут +2…+4 градуса, а затем начнется похолодание.

Западный ветер принес тепло в Петербург, но 24 декабря оно будет очень медленным. В начале ночи температура перейдет через 0 градусов в сторону положительных значений, сообщил синоптик Александр Колесов. 

Предстоящие три дня столбики термометров покажут +2…+4 градуса, а затем начнется похолодание. В четверг ожидается морось, в субботу пройдет снег. Порывы западного и северо-западного ветра составят 7-12 м/с. 

Теперь о похолодании дальнейшем. Упорно оно намечается, разногласий больших в различных вариантах развития атмосферных процессов не просматривается, так что Новый год мы с большой вероятностью встречаем с зимней погодой, снежной и морозной. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

