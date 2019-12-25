Коллекторы и заплатили более 1,2 млн рублей штрафов за нарушения в Ленобласти

В рамках защиты прав жителей региона приставы рассмотрели 335 обращений граждан.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленинградской области отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности. По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 миллиона рублей штрафов.

В рамках защиты прав жителей региона приставы рассмотрели 335 обращений граждан. Кроме того, было проведено 233 профилактических мероприятия, по результатам которых юридическим лицам вынесли предостережения о недопустимости нарушений закона. За выявленные правонарушения составлено 31 административный протокол. В список нарушителей вошли девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские компании.

Жители могут сообщить о неправомерных действиях взыскателей по почте или через сервис "Интернет-приемная" на сайте регионального УФССП. Для подачи жалобы необходимо указать ФИО, дату рождения, контакты, суть инцидента и приложить доказательства: скриншоты переписки, детализацию звонков, аудио- или видеозаписи, а также копии кредитных договоров.

Ранее мы сообщили о том, что за 480 штрафов ГИБДД у петербуржца арестовали BMW.

Фото: Пресс-служба УФССП РФ по Ленинградской области